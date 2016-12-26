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Новиков наговорил на новое дело Сегодня в 11:49

Полиция начала проверку.

Обвиняемый в присвоении средств вкладчиков екатеринбургского ПЖСК "Бухта Квинс" Александр Новиков может стать фигурантом еще одного дела. Правозащитник Дмитрий Рожин потребовал привлечь барда за клевету.

На пресс-конференции 31 января 2017 года Новиков сделал ряд заявлений, касающихся правозащитника. В числе прочего он обвинил Рожина в том, что тот сам в прошлом занимался мошенничеством, вымогая 600 тысяч рублей у некой женщины за досрочное освобождение ее сына из колонии. Кроме того, по словам подследственного шансонье, Рожин якобы был уволен из органов за коррупцию.

"Все это не соответствует действительности. Он пользуется тем, что суды шли в закрытом режиме, и никто не знает, о чем шла речь. В действительности же обвинения были в излишнем служебном рвении и превышении полномочий", - пояснил правозащитник корреспонденту "Уралинформбюро".

Он подал заявления в полицию, следственный комитет и прокуратуру. После окончания проверок будет решен вопрос с обращением в суд. "Там есть состав и для уголовного, и для административного дела. Правоохранительные органы сами разберутся. Что до суда, необходимо заключение экспертов, поэтому сначала дождусь итогов проверок", - пояснил Дмитрий Рожин.

Упомянутая пресс-конференция Новикова была посвящена ситуации с ПЖСК "Бухта Квинс". Кооператив был организован при участии барда в 2010 году. В проект успели вступить 65 человек, вложивших порядка 150 миллионов. Но в 2011 году стройка неожиданно остановилась. Пять лет пайщики пытались добиться возбуждения уголовного дела, только в конце 2016 года Новикову предъявили обвинение в присвоении средств. После этого он сначала рассыпался в обещаниях всем все вернуть, потом собрался достроить обещанные дома. Пока никаких подвижек нет.

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2 комментариев из 2 | смотреть все
народное мнение Сегодня в 12:43

Молодец, Рожин! Так держать!

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Как то так))))) Сегодня в 15:26

Саша, это твой год!!!!!!!!!)))))))))

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