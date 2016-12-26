Клоунада или бред: шансонье Новиков провел пресс-конференцию

Закрытую для неудобных вопросов.

История обманутых вкладчиков ПЖСК "Бухта Квинс" и попыток обвиняемого в присвоении их денег Александра Новикова все больше превращается в фарс. На своей пресс-конференции 31 января 2017 года шансонье в модном прикиде сделал несколько заявлений, полностью противоречащих реальности, сообщает "Уралинформбюро".

Поводом для пресс-конференции стала новость о том, что А.Новиков возобновил строительство коттеджного поселка на Шарташе, замороженное 5 лет назад. Сделал он это почти сразу, как только суд арестовал принадлежащий ему земельный участок, предназначенный под "Бухту Квинс".

Как пояснили "Уралинформбюро" юристы, теоретически такое возможно. Дело в том, что, вынося свое решение, суд прописывает, что конкретно запрещено. "Документов же никто не видел. Может быть, как с его подпиской о невыезде, когда подписка вроде есть, но она такая, что на следующий день он улетает за границу и никто не возмущается", - уточняет правозащитник Дмитрий Рожин.

Примечательно, что еще до решения суда А.Новиков заявил о том, что корпорация "Маяк" готова проинвестировать стройку, и он уже подписал договор с ее основателем Владимиром Коньковым. Последний, впрочем, пояснил позже "Уралинформбюро", что его компания готова строить лишь если им заплатят. Кто сейчас ведет стройку – неизвестно. Как подчеркнули в корпорации: "Заявленные строительные работы на объекте начал не "Маяк". Для старта нам необходимо изучить всю строительную документацию на соответствие СанПинам и прочим нормам. Сейчас она находится у следователей, и они документы нам не выдают".

Тем не менее А.Новиков на пресс-конференции заверил, что стройка будет завершена до конца года, а первые дома будут готовы уже через 2-3 месяца, и он уже якобы договорился с областными властями о получении всех разрешительных документов на сдачу жилья в эксплуатацию. Если только ему не "помешают". А дальше прозвучали обвинения в адрес правоохранительных органов, настоявших на аресте земли, и председателя кооператива Зили Булатовой. "В ближайшее время необходимо сменить председателя кооператива Булатову. Если этого не произойдет, то движения у пайщиков не будет", - заявил А.Новиков. При этом, по его словам, именно Булатова тормозит процедуру выкупа паев у пострадавших собственников, отказываясь согласовывать договоры.

Зиля Булатова на пресс-конференции отсутствовала, но уже неделю в разговорах с корреспондентом "Уралинформбюро" возмущается, что как раз А.Новиков, заявивший о начале выкупа паев, отказывается предоставлять ей договоры на подпись – она вообще не знает: кто продает паи, кто их выкупает, что вообще происходит с "Бухтой Квинс".

"Возникает вообще вопрос: а выкупал ли кто-нибудь эти паи в реальности? Что мы знаем: три каких-то физических лица продали свои паи какому-то физическому лицу. И все. При этом нам известно также, что изначально часть паев вообще была выведена из кооператива. Не исключено, что мы стали свидетелями еще одного представления - перед нами просто помахали деньгами, а все остальное – театр", - комментирует итоги пресс-конференции Д.Рожин.

Примечательно, что на мероприятии 31 января А.Новиков не сказал ни слова про инвесторов, которых он ранее "нашел" для выкупа паев собственников и продолжения стройки. В СМИ звучала фамилия проживающего в ОАЭ бизнесмена Алибека Исаева, который якобы пообещал дать Новикову на достройку "Бухты Квинс" столько денег, сколько потребуется. После чего шансонье начал "жонглировать" цифрой в полтора миллиарда рублей.

Чем больше говорит бард – тем больше вопросов возникает. Но задавать их некому. На сегодняшнюю пресс-конференцию не пустили корреспондента "Уралинформбюро" и представителей еще ряда СМИ. Как пояснили организаторы, они сами принимали решение, кого не хотят видеть в зале. В список последних попали практически все журналисты, кто подвергает сомнению заявления Новикова.

По характеру прозвучавших на пресс-конференции тезисов наблюдатели отмечают, что поведение барда все больше похоже на клоунаду. "Его вообще понять невозможно, такое ощущение, что он бредит", – констатирует Д.Рожин.

История "Бухты Квинс" длится с 2010 года, когда А.Новиков вместе со своим партнером, бывшим региональным чиновником Михаилом Шилимановым организовали кооператив для строительства комфортабельного жилья на окраине Екатеринбурга. В проект им удалось привлечь 65 человек, вложивших порядка 150 миллионов рублей. Через год стройка была неожиданно остановлена, и с тех пор люди не могут вернуть свои деньги. Предположительно, половина собранных средств была выведена со стройплощадки. Лишь в конце 2016 года пайщикам удалось добиться признания А.Новикова обвиняемым по делу о мошенничестве и присвоении их денег. В феврале суд должен будет вернуться к вопросу о вынесении меры пресечения шансонье, и не исключено, что его вернут под арест.

Игорь ЧУКРЕЕВ

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