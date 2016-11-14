В Сысертский райсуд пришло дело о мошенничестве с землями Новикова06 февраля в 18:07
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Судья определится на неделе.
Материалы уголовного дела о мошенничестве с землями барда Александра Новикова поступили в Сысертский районный суд. Судья, которому предстоит вести процесс, будет определен на этой неделе, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе инстанции.
Дело передали в Сысерть из Ленинского райсуда Екатеринбурга в ноябре 2016 года на основании подсудности разбираемого преступления. На скамье подсудимых трое: гендиректор ООО "Светояр" Лариса Ассонова и топ-менеджеры овощебазы №4 Иван Обухов и Виктор Новиков. По данным следствия, они пытались "увести" у шансонье порядка 400 гектаров земли в Сысертском районе. Общая стоимость наделов в материалах дела оценивается в 88 миллионов рублей, хотя Новиков утверждает, что она превышает 300 миллионов.
Сам бард на пару со своим бывшим бизнес-партнером Михаилом Шилимановым проходит обвиняемым по другому уголовному делу – о мошенничестве в процессе возведения ПЖСК "Бухта Квинс". 65 человек вложили в проект порядка 150 миллионов рублей, но обещанного комфортабельного жилья на окраине Екатеринбурга не получили – в 2011 году стройка встала.
В декабре 2016 года Новиков был заключен под домашний арест, но позже ему сменили меру пресечения на подписку о невыезде. После этого бард развернул бурную деятельность – сначала он заявил о поиске зарубежного инвестора для завершения "Бухты Квинс", затем о договоре с корпорацией "Маяк", а на днях и вовсе сообщил, что стройка возобновилась. Правда, заявления шансонье либо не были достоверно подтверждены, либо оказались опровергнуты.
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