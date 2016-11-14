×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Сысертский райсуд пришло дело о мошенничестве с землями Новикова06 февраля в 18:07

Судья определится на неделе.

Материалы уголовного дела о мошенничестве с землями барда Александра Новикова поступили в Сысертский районный суд. Судья, которому предстоит вести процесс, будет определен на этой неделе, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе инстанции.

Дело передали в Сысерть из Ленинского райсуда Екатеринбурга в ноябре 2016 года на основании подсудности разбираемого преступления. На скамье подсудимых трое: гендиректор ООО "Светояр" Лариса Ассонова и топ-менеджеры овощебазы №4 Иван Обухов и Виктор Новиков. По данным следствия, они пытались "увести" у шансонье порядка 400 гектаров земли в Сысертском районе. Общая стоимость наделов в материалах дела оценивается в 88 миллионов рублей, хотя Новиков утверждает, что она превышает 300 миллионов.

Сам бард на пару со своим бывшим бизнес-партнером Михаилом Шилимановым проходит обвиняемым по другому уголовному делу – о мошенничестве в процессе возведения ПЖСК "Бухта Квинс". 65 человек вложили в проект порядка 150 миллионов рублей, но обещанного комфортабельного жилья на окраине Екатеринбурга не получили – в 2011 году стройка встала.

В декабре 2016 года Новиков был заключен под домашний арест, но позже ему сменили меру пресечения на подписку о невыезде. После этого бард развернул бурную деятельность – сначала он заявил о поиске зарубежного инвестора для завершения "Бухты Квинс", затем о договоре с корпорацией "Маяк", а на днях и вовсе сообщил, что стройка возобновилась. Правда, заявления шансонье либо не были достоверно подтверждены, либо оказались опровергнуты.

Ранее по теме:
Дело Обухова перекинули в Сысерть

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать
1 комментариев из 1 | смотреть все
вопрос, однако 06 февраля в 21:56

А откуда у Новикова оказались те земли? Пусть сначала с этим суд разберётся

ответить

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Аттракцион щедрости" для ипотечников

"Аттракцион щедрости" для ипотечников

Крутиться придется много.

На Среднем Урале готов аптечный бунт

На Среднем Урале готов аптечный бунт

Бабушкам не выдают льготные лекарства.

Серовчан нагреют на котельных

Серовчан нагреют на котельных

Ямальцы выставят заоблачные счета.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×