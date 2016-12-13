На Среднем Урале суд отказался арестовывать владельцев собак-убийцСегодня в 09:37
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Которые растерзали ребенка.
6 февраля 2017 года Тавдинский районный суд отказал в удовлетворении ходатайства следователей об аресте владельцев собак-убийц - Александра Фомина и Эдуарда Канифина. Об этом "Уралинформбюро" рассказали в пресс-службе Свердловского облсуда.
Жуткая история произошла 5 февраля 2017 года в деревне Пальмино Таборинского района. Тело 7-летней девочки нашли на детской площадке за местным Домом культуры. На шее ребенка были раны от укусов и когтей животных. Рядом бегали две большие собаки. По всей видимости, они и загрызли ребенка.
Со слов местных жителей, Хан и Рыжий держали всех в страхе. Псы, которых притравливали на диких животных, рвали кошек и мелких собак.
Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст.109 УК РФ).
Ранее по теме:
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