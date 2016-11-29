В Нижнем Тагиле освободили членов банды Ровшана ЛенкоранскогоСегодня в 09:52
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Под подписку о невыезде.
Тагилстроевский райсуд Нижнего Тагила отпустил из СИЗО пятерых членов банды вымогателей, которые терроризировали местных жителей и коммерсантов. Теперь участники группировки вора в законе Ровшана Ленкоранского находятся под подпиской о невыезде.
Как ранее сообщало "Уралинформбюро", в ночь 4 августа 2016 года полицейские пресекли криминальную сходку в районе ЦУМа на улице Октябрьской Революции. Было задержано восемь человек. У одного из них при себе был пистолет, другой утверждал, что является заслуженным мастером спорта по кикбоксингу.
Представители группы вымогали крупные суммы у бизнесменов и местных жителей. Многие горожане боялись сообщать о преступниках в полицию.
9 августа суд взял под стражу пятерых участников банды. "Среди них Хыдыр Г. 1970 года рождения, Илькин А. 1995 года рождения, Орхан М. 1992 года рождения, Асим А. 1994 года рождения, Тельман В. 1987 года рождения", - сообщал "Уралинформбюро" руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД РФ Валерий Горелых.
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