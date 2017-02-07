И расправу с коммерсантами.

Заместитель генпрокурора РФ Юрий Пономарев утвердил обвинительное заключение по делу в отношении бывшего милиционера Арсена Байрамбекова, обвиняемого в убийстве шести человек. Материалы направлены в Верхнепышминский горсуд, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

По данным следствия, бывший силовик в 2003 и 2010 годах совершил два заказных убийства, застрелив предпринимателей из Екатеринбурга. Первое преступление ему заказал бизнесмен-автоперевозчик, которому потребовалось устранить конкурента. Байрамбеков подкараулил потерпевшего около входа в торговый павильон на Папанина и расстрелял его из автомата. За это обвиняемый получил 1,5 тысячи долларов.

В ноябре 2010 года ему заказал убрать конкурента другой коммерсант, занимавшийся торговлей продовольственной продукцией на территории овощебазы №4. Байрамбеков застрелил бизнесмена из пистолета, "заработав" 40 тысяч рублей.

Оба заказчика привлечены к уголовной ответственности.

В 2014 году Байрамбеков увлекся изучением оккультизма и расправился с четырьмя бомжами. Он приготовил в лесном массиве Среднеуральского ГО специальные площадки для жертвоприношений. Троих потерпевших он угощал алкоголем, а затем вывозил в лес. Еще одного "подопытного" он нашел спящим на улице.

Байрамбеков связывал мужчин, перерезал им горло, а затем закапывал трупы. Как требует обряд жертвоприношения, он совершал убийства под молитву ночью в лесу, разводя костер и выкладывая из камней круг.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.105 УК РФ, ч.1 ст.222 УК РФ (убийство двух и более лиц, незаконный оборот оружия). Три психолого-психиатрические экспертизы показали, что мужчина вменяем. В настоящее время он арестован.

До совершения преступлений Байрамбеков год служил в патрульно-постовой службе милиции в Дагестане.

Ему грозит пожизненное лишение свободы.

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