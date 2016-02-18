Из-за болезни одного из подсудимых.

Свердловский облсуд отложил начало процесса по делу о массовых убийствах в Нейво-Шайтанском на 17 февраля 2017 года. Это пришлось сделать из-за того, что один из подсудимых не смог явиться на заседание по состоянию здоровья, сообщили "Уралинформбюро" в суде.

На скамье подсудимых четыре человека: 41-летняя Светлана Степанько (по прозвищу Тропиканка), ее 27-летний сожитель, 28-летний избранник дочери, а также их 45-летняя знакомая предпринимательница. Бизнесвумен владела меховым магазином в Алапаевске. Тропиканка задолжала ей крупную сумму денег и в счет возмещения долга согласилась подыскать неблагополучных граждан, которые бы оформили на себя кредиты на шубы.

Нашлось три человека. Они взяли 230 тысяч рублей в кредит, не получив при этом мехов. Банковская служба безопасности усмотрела признаки мошенничества. Решив обезопасить себя от уголовного преследования, Степанько с сожителем и зятем убила потерпевших. Преступления были совершены с декабря 2015 по январь 2016 года.

В феврале прошлого года семейную банду задержали. В настоящее время они находятся под арестом. Сегодня суд продлил им меру пресечения до 27 июня 2017 года.

Их подельнице вменяют мошенничество. Бизнесвумен отпущена под залог.

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