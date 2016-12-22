Полицейские изучают видео с места нападения.

Нападение неизвестных на правозащитника Дмитрия Рожина в столице Урала вылилось в уголовное дело.

"По факту нападения на гражданина, о котором идет речь, сотрудниками полиции из подразделения дознания ОП №13 УМВД по Екатеринбургу возбуждено уголовное дело по статье 116 УК Российской Федерации "Побои". В настоящее время проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание злоумышленников", - пояснил "Уралинформбюро" руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа под руководством врио начальника ОП №13 подполковника полиции Роберта Дю. Сыщики изъяли ряд вещдоков. Устанавливаются возможные очевидцы, изучается видео с места нападения.

Преступление было совершено вечером 8 февраля. На правозащитника недалеко от паркинга, где он ставил машину, напали двое неизвестных. Потерпевший госпитализирован с черепно-мозговой травмой и рваной раной головы.

По словам Дмитрия Рожина, в ходе избиения нападавшие обронили: "Привет тебе от Саши Новикова!". Следует отметить, что правозащитник неоднократно критиковал шансонье, обвиняемого в мошенничестве при строительстве ПЖСК "Бухта Квинс". На недавней пресс-конференции бард в отместку назвал оппонента мошенником. Рожин подал заявления о клевете в полицию, следственный комитет и прокуратуру.



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