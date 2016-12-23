×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


С приветом от Новикова: неизвестные напали на оппонента бардаСегодня в 10:41

  • Текст

Правозащитник Рожин находится в больнице.

В Екатеринбурге двое неизвестных избили правозащитника Дмитрия Рожина, обвинившего шансонье Александра Новикова в клевете. Нападение было совершено 8 февраля недалеко от места, где Рожин парковал автомобиль.

"Двое в капюшонах стояли, нерусские. Попросили закурить, сказал, что я не курю. Смотрю, один начал приближаться - я рванул. Он мне уже в спину из баллончика брызнул, а потом – удар по голове тупым твердым предметом. Это не рука была, точно. Я упал, второй удар и затем пинать начали. Ну, и в ходе этого сказали: "Привет тебе от Саши Новикова!"- рассказал "Уралинформбюро" Рожин.

Нападавших спугнули прохожие. Правозащитник госпитализирован, у него диагностировали рваную рану головы и закрытую черепно-мозговую травму. В ситуации разбирается полиция.

Следует напомнить, что полторы недели назад Александр Новиков провел пресс-конференцию, на которой в числе прочих обвинил Рожина в мошенничестве - в ответ на обличительные заявления правозащитника по недостроенной "Бухте Квинс". Дмитрий Рожин подал заявления о клевете в полицию, следственный комитет и прокуратуру.

Новиков сейчас находится под следствием по уголовному делу о мошенничестве при реализации проекта ПЖСК "Бухта Квинс". По данным следствия, в 2010 году шансонье и бывший региональный чиновник Михаил Шилиманов организовали кооператив для строительства комфортабельного жилья на окраине Екатеринбурга. Им удалось привлечь 65 пайщиков, вложивших около 150 миллионов рублей. В 2011 году стройка встала - люди остались без денег и без обещанного жилья. В конце 2016 года Новикову и Шилиманову были предъявлены обвинения в мошенничестве.

Ранее по теме:
Новиков наговорил на новое дело
Клоунада или бред: шансонье Новиков провел пресс-конференцию
Новиков нашел повод не расплачиваться с пайщиками

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Бухта Новикова»

Главные новости

Аналитика

"Чистый" спирт

"Чистый" спирт

Контрафакт выдохся.

"Аттракцион щедрости" для ипотечников

"Аттракцион щедрости" для ипотечников

Крутиться придется много.

На Среднем Урале готов аптечный бунт

На Среднем Урале готов аптечный бунт

Бабушкам не выдают льготные лекарства.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×