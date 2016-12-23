Правозащитник Рожин находится в больнице.

В Екатеринбурге двое неизвестных избили правозащитника Дмитрия Рожина, обвинившего шансонье Александра Новикова в клевете. Нападение было совершено 8 февраля недалеко от места, где Рожин парковал автомобиль.

"Двое в капюшонах стояли, нерусские. Попросили закурить, сказал, что я не курю. Смотрю, один начал приближаться - я рванул. Он мне уже в спину из баллончика брызнул, а потом – удар по голове тупым твердым предметом. Это не рука была, точно. Я упал, второй удар и затем пинать начали. Ну, и в ходе этого сказали: "Привет тебе от Саши Новикова!"- рассказал "Уралинформбюро" Рожин.

Нападавших спугнули прохожие. Правозащитник госпитализирован, у него диагностировали рваную рану головы и закрытую черепно-мозговую травму. В ситуации разбирается полиция.

Следует напомнить, что полторы недели назад Александр Новиков провел пресс-конференцию, на которой в числе прочих обвинил Рожина в мошенничестве - в ответ на обличительные заявления правозащитника по недостроенной "Бухте Квинс". Дмитрий Рожин подал заявления о клевете в полицию, следственный комитет и прокуратуру.

Новиков сейчас находится под следствием по уголовному делу о мошенничестве при реализации проекта ПЖСК "Бухта Квинс". По данным следствия, в 2010 году шансонье и бывший региональный чиновник Михаил Шилиманов организовали кооператив для строительства комфортабельного жилья на окраине Екатеринбурга. Им удалось привлечь 65 пайщиков, вложивших около 150 миллионов рублей. В 2011 году стройка встала - люди остались без денег и без обещанного жилья. В конце 2016 года Новикову и Шилиманову были предъявлены обвинения в мошенничестве.



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