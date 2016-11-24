Суд над экс-главой Карабаша стартует 10 февраля09 февраля в 17:54
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Его обвиняют в превышении полномочий.
10 февраля 2017 года стартует первое судебное заседание по делу экс-главы Карабаша Вячеслава Ягодинца, который обвиняется в превышении должностных полномочий. Начало в 10.00, сообщили "Уралинформбюро" в горсуде.
Ягодинец был задержан 12 августа 2016 года. По версии следствия, в 2013 году городская казна потеряла крупную сумму на разработке проектно-сметной документации строительства объектов, снижающих влияние грязных стоков на качество воды Аргазинского водохранилища. Чиновник распорядился заплатить исполнителю более 8 миллионов рублей, хотя тот не имел на руках заключения госэкспертизы. Кроме того, стоимость выполненных работ оказалась завышена на 1 миллион рублей.
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