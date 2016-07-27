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Расследование уголовного дела по краху "Плато-банка" затягивается13 февраля в 18:54

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СКР продлил сроки до 30 марта.

Предварительное следствие по делу топ-менеджеров екатеринбургского "Плато-банка" продлено до 30 марта, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Агентства по страхованию вкладов.

Уголовное дело было возбуждено в сентябре 2015 года. Инициатором стал ЦБ РФ. Он добивался обвинения исполняющей обязанности председателя правления банка Елены Ярославцевой, владельца банка Андрея Лазарева и начальника службы внутреннего аудита банка Валентины Викуловой по 4 статьям: "Мошенничество", "Присвоение или растрата", "Злоупотребление полномочиями" и "Преднамеренное банкротство".

В итоге дело было возбуждено только по двум последним пунктам. В октябре подозреваемые были задержаны. Александра Лазарева заключили под стражу, отпустив лишь в апреле под залог в 1 миллион рублей.

Центробанк РФ отозвал лицензию у "Плато-банка" в мае 2015 года из-за невыполнения требования о минимальном размере капитала и других нарушений законодательства. Летом 2016 года финорганизация была признана банкротом, открыто конкурсное производство.

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