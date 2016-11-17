Решается вопрос об аресте.

40-летнему жителю Чебаркуля предъявили обвинение по ч.1 ст.134 УК РФ (половое сношение с лицом не достигшим 16-летнего возраста) и ч.3 ст.122 УК РФ (заражение ВИЧ-инфекцией несовершеннолетнего), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

По данным следствия, обвиняемый в 2016 года неоднократно вступал в интимную связь с 14-летней школьницей. При этом он знал, что он заражен вирусом иммунодефицита.

В ближайшее время решится вопрос об аресте мужчины. Ранее он был судим.

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