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В Перми будут судить 74-летнего педофила-рецидивиста21 февраля в 11:16

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10 лет назад его спасла амнистия.

Пенсионера из Перми обвиняют в надругательстве над 11-летней девочкой. Доказано пять эпизодов, дело передано в суд, сообщили "Уралинформбюро" в краевом СУ СКР.

По версии следствия, школьница терпела домогательства с декабря 2015 до февраля 2016 года, когда 74-летний мужчина учил ее игре в шахматы, оставаясь с ней в квартире наедине.

В 2006 году обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности по аналогичному поводу, но расследование было прекращено по амнистии.

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