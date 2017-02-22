10 лет назад его спасла амнистия.

Пенсионера из Перми обвиняют в надругательстве над 11-летней девочкой. Доказано пять эпизодов, дело передано в суд, сообщили "Уралинформбюро" в краевом СУ СКР.

По версии следствия, школьница терпела домогательства с декабря 2015 до февраля 2016 года, когда 74-летний мужчина учил ее игре в шахматы, оставаясь с ней в квартире наедине.

В 2006 году обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности по аналогичному поводу, но расследование было прекращено по амнистии.