Главу Верх-Исетского района Екатеринбурга увезли на допрос21 февраля в 20:18
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После нескольких часов обысков.
В Екатеринбурге главу Верх-Исетского района Александра Бреденко увезли на допрос в региональное следственное управление, сообщили "Уралинформбюро" осведомленные источники.
Старший помощник руководителя свердловского СУ СКР Александр Шульга сообщил, что у него пока нет никакой информации о проводимых мероприятиях. В пресс-службе УФСБ также воздерживаются от комментариев.
В рабочем кабинете чиновника сегодня весь день проходили обыски. По неподтвержденным данным, Бреденко может быть замешан в коррупционном преступлении.
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