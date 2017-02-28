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Генпрокуратура отстаивает осужденную за репост екатеринбурженку27 февраля в 09:01

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Ее дело рассмотрит Верховный суд.

Замгенпрокурора России Леонид Коржинек попросил Верховный суд отменить приговор воспитательнице из Екатеринбурга Евгении Чудновец, отправленной в колонию за репост видеозаписи в соцсети.

В кассационном представлении поставлен вопрос о прекращении уголовного дела за отсутствием состава преступления, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Генпрокуратуры.

Чудновец сделала репост видеозаписи с издевательствами над ребенком в детском лагере Катайска. С ее слов, тем самым она хотела привлечь внимание к проблеме. Однако Катайский районный суд признал екатеринбурженку виновной в распространении детской порнографии. Она была приговорена к 6 месяцам колонии. Позже Курганский областной суд скостил воспитательнице срок до 5 месяцев.

История Чудновец вызвала широкий общественный резонанс. Жители Кургана даже организовали митинг в ее поддержку.

Ранее по теме:
Екатеринбургскому воспитателю не скостят срок за репост в соцсети

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