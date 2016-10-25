В гибели деда с внуками под Ачитом подозревают отчима детей27 февраля в 16:51
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Который собирал печь.
По факту гибели в Ачитском районе 58-летнего мужчины и его внуков 2 и 7 лет возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Об этом "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
Трагедия произошла утром 23 января 2017 года в селе Афанасьевское. Погибшие отравились угарным газом: в дом шел дым из топившейся печи.
Как выяснилось, печь собирал отчим детей, хотя у него нет навыков каменщика. 22 января подозреваемый протопил печь и рано закрыл заслонку. Весь вечер он распивал алкоголь с родителями сожительницы. Спустя некоторое время дед с внуками пошли спать, а отчим с тещей продолжили застолье. Из-за угарного газа им то и дело становилось плохо - они выходили на улицу подышать, что и спасло им жизнь. Дед с внуками задохнулись.
Решается вопрос о предъявлении отчиму обвинения. Ему грозит до 4 лет лишения свободы.
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Под Ачитом дед и двое внуков задохнулись угарным газом
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