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Верховный Суд взялся за дело осужденной за репост екатеринбурженки27 февраля в 19:04

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Генпрокуратура просит отменить приговор.

Дело воспитательницы из Екатеринбурга Евгении Чудновец, отбывающей срок за репост, рассмотрит Верховный Суд РФ. Материалы истребованы для изучения, сообщил на своей странице в Facebook адвокат осужденной Алексей Бушмаков.

Ранее в кассационном представлении Генпрокуратуры был поставлен вопрос о прекращении уголовного дела за отсутствием состава преступления, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства.

Чудновец сделала репост видео с издевательствами над ребенком в детском лагере Катайска, чтобы, с ее слов, привлечь внимание к проблеме. Однако Катайский райсуд признал екатеринбурженку виновной в распространении детской порнографии, назначив полгода колонии. Позже Курганский облсуд уменьшил наказание до 5 месяцев.

История Чудновец вызвала широкий общественный резонанс, вплоть до митингов в ее поддержку и ток-шоу на Первом канале.

Ранее по теме:
Генпрокуратура отстаивает осужденную за репост екатеринбурженку

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