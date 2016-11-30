Екатеринбурженка Чудновец вновь предстанет перед судом за репост28 февраля в 16:24
- Текст
После вмешательства Генпрокуратуры РФ.
Верховный суд РФ отправил на пересмотр в президиум Курганского облсуда дело екатеринбургской воспитательницы Евгении Чудновец, осужденной за репост видео с издевательствами над ребенком в детском лагере Катайска. Решение было принято 28 февраля, сообщает "Уралинформбюро".
Евгения Чудновец была отправлена на 5 месяцев в колонию в декабре 2016 года. Ее признали виновной в распространении детской порнографии. По словам самой воспитательницы, неоднозначное видео на своей интернет-странице она разместила, желая привлечь внимание к проблеме насилия над детьми. При этом педагог отказалась просить помилования, поскольку это означало признание вины.
В конце февраля за Чудновец вступилась Генпрокуратура РФ, направившая кассационное представление в Верховный суд. Надзорное ведомство настаивает на прекращении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления.
Ранее по теме:
Генпрокуратура отстаивает осужденную за репост екатеринбурженку
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 14:53
Российские туристы чаще всего гибнут в Таиланде
За год количество происшествий удвоилось.Сегодня в 14:48
Неудавшийся суицид 13-летней челябинки аукнулся директору школы
И застройщику.Сегодня в 14:45
Мать 3-летней екатеринбурженки требует 850 тысяч за ошибку педиатра
Ребенок перенес две операции.Сегодня в 14:25
Треть газовых плит в Екатеринбурге таят смертельную опасность
Медлить с их заменой не стоит.Сегодня в 14:21
Екатеринбуржцев эвакуировали из горящей пятиэтажки
Огонь вспыхнул в подвале.Сегодня в 14:14
КРК "Уралец" высосет четверть миллиарда из "Автомобилиста"
Руководители клуба поделились планами.Сегодня в 14:10
"Лыжня России" принесла "Газпром добыча Ямбург" 3 медали
Одну золотую и две серебряные.Сегодня в 13:36
4-летний екатеринбуржец впал в кому после ДТП
Разыскиваются очевидцы.Сегодня в 13:29
Семерых южноуральцев будут судить за организацию детской проституции
И съемки порно.Сегодня в 13:07
Автоинспекторы будут выписывать штрафы "по одежке"
Лучше выглядеть бедным и больным.Сегодня в 12:44
ММК презентует суперсталь в Узбекистане
На международной выставке.Сегодня в 12:41
Лишний вес приводит к 9 видам рака
Опасны даже 5 лишних кило.Сегодня в 12:21
Трое свердловчан вырубили сосны на миллион
Один из них отправится в колонию.Сегодня в 12:17
Звезду сериала на НТВ арестовали в Кыштыме
На три дня.Сегодня в 12:13
В Нефтеюганске транспортники отравились угарным газом
Суд закрыл предприятие на 15 суток.
-
27 февраля в 19:04
Верховный Суд взялся за дело осужденной за репост екатеринбурженки
Генпрокуратура просит отменить приговор.27 февраля в 09:01
Генпрокуратура отстаивает осужденную за репост екатеринбурженку
Ее дело рассмотрит Верховный суд.30 ноября 2016 в 12:09
В Копейске в теплосетях "испарились" 6,5 миллиона
Следствие идет по следу замглавы администрации.15 ноября 2016 в 18:57
Кладбище привело чиновников Верхней Пышмы к "уголовке"
Заплатили за "призрачный" проект.01 ноября 2016 в 10:19
Экс-замначальника челябинской колонии ответит за избиение зэка битой
На допросе.14 сентября 2016 в 09:44
На главного полицейского Украины завели уголовное дело
По просьбе борцов с коррупцией.01 июня 2016 в 20:02
Жалоба на обвинительный приговор Лошагину поступила в облсуд
Дата рассмотрения пока неизвестна.28 апреля 2016 в 16:46
Генпрокуратура заинтересовалась гибелью велосипедиста в Екатеринбурге
ДТП произошло в 2014 году.13 апреля 2016 в 08:46
Генпрокуратура ищет в "кармане" Яценюка 3 миллиона долларов
Его заподозрили во взятке.09 июля 2015 в 19:14
Верховный суд оставил за решеткой экс-начальника южноуральского УФМС
Приговор вступил в силу.
Главные новости
- Сегодня в 14:53Российские туристы чаще всего гибнут в Таиланде
- Сегодня в 14:45Мать 3-летней екатеринбурженки требует 850 тысяч за ошибку педиатра
- Сегодня в 14:14КРК "Уралец" высосет четверть миллиарда из "Автомобилиста"
- Сегодня в 13:364-летний екатеринбуржец впал в кому после ДТП
- Сегодня в 13:07Автоинспекторы будут выписывать штрафы "по одежке"
Аналитика
Первоклассный взрыв Екатеринбурга
Прокуратура, на выезд!
Арабское ухо да услышит
Предложение россиян.
Натворили. Как шизофрению лечат пластилином
В больнице №6.