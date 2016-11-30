После вмешательства Генпрокуратуры РФ.

Верховный суд РФ отправил на пересмотр в президиум Курганского облсуда дело екатеринбургской воспитательницы Евгении Чудновец, осужденной за репост видео с издевательствами над ребенком в детском лагере Катайска. Решение было принято 28 февраля, сообщает "Уралинформбюро".

Евгения Чудновец была отправлена на 5 месяцев в колонию в декабре 2016 года. Ее признали виновной в распространении детской порнографии. По словам самой воспитательницы, неоднозначное видео на своей интернет-странице она разместила, желая привлечь внимание к проблеме насилия над детьми. При этом педагог отказалась просить помилования, поскольку это означало признание вины.

В конце февраля за Чудновец вступилась Генпрокуратура РФ, направившая кассационное представление в Верховный суд. Надзорное ведомство настаивает на прекращении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления.



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