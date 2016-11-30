×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Екатеринбурженка Чудновец вновь предстанет перед судом за репост28 февраля в 16:24

  • Текст

После вмешательства Генпрокуратуры РФ.

Верховный суд РФ отправил на пересмотр в президиум Курганского облсуда дело екатеринбургской воспитательницы Евгении Чудновец, осужденной за репост видео с издевательствами над ребенком в детском лагере Катайска. Решение было принято 28 февраля, сообщает "Уралинформбюро".

Евгения Чудновец была отправлена на 5 месяцев в колонию в декабре 2016 года. Ее признали виновной в распространении детской порнографии. По словам самой воспитательницы, неоднозначное видео на своей интернет-странице она разместила, желая привлечь внимание к проблеме насилия над детьми. При этом педагог отказалась просить помилования, поскольку это означало признание вины.

В конце февраля за Чудновец вступилась Генпрокуратура РФ, направившая кассационное представление в Верховный суд. Надзорное ведомство настаивает на прекращении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления.

Ранее по теме:
Генпрокуратура отстаивает осужденную за репост екатеринбурженку

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Первоклассный взрыв Екатеринбурга

Первоклассный взрыв Екатеринбурга

Прокуратура, на выезд!

Арабское ухо да услышит

Арабское ухо да услышит

Предложение россиян.

Натворили. Как шизофрению лечат пластилином

Натворили. Как шизофрению лечат пластилином

В больнице №6.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×