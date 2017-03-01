Вынесен приговор за гибель ребенка в интернате на ЛяпустинаСегодня в 10:54
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8-летняя девочка утонула в ванной.
Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор санитарке дома-интерната на Ляпустина 44-летней Эльмире Нигматьяновой. В январе 2016 года по вине женщины погибла 8-летняя воспитанница учреждения.
Судом установлено, что санитарка поместила девочку-инвалида в ванну для купания и ушла, не предупредив банщицу, которая была занята другим ребенком. В результате девочка, которая не могла обходиться без посторонней помощи, захлебнулась.
По статье "Причинение смерти по неосторожности" санитарку приговорили к 1 году ограничения свободы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Стоит отметить, что екатеринбургский дом-интернат на Ляпустина прославился на всю страну в 2014 году, когда одного из санитаров обвинили в истязании детей. Позже одна из сотрудниц была осуждена за аналогичное деяние. В 2015 году 9-летний воспитанник интерната вытолкнул из окна 5-летнего мальчика. Тот получил серьезные травмы.
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1 год??? За то, что она оставила беспомощного ребенка??? Да ее надо посадить на долго... Как можно было оставить такого ребенка? Это просто ужас, что творится на Ляпустина !!!! Чиновники ПРИМИТЕ МЕРЫ!!!! Сколько можно издеваться над детками???ответить
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