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Екатеринбурженку Чудновец ждут в суде 6 мартаСегодня в 13:25

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На пересмотр дела о репосте.

Заседание президиума Курганского облсуда по делу екатеринбургской воспитательницы Евгении Чудновец, отбывающей срок за репост видео, состоится 6 марта 2017 года в 10 утра. Об этом сообщил на своей странице в Facebook адвокат осужденной Алексей Бушмаков.

28 февраля дело было направлено на пересмотр Верховным судом по кассационному представлению Генпрокуратуры. Надзорное ведомство настаивает на его прекращении в связи с отсутствием состава преступления, передает "Уралинформбюро".

Евгения Чудновец разместила на своей интернет-странице видео с издевательствами над ребенком в лагере. В декабре 2016 года ее признали виновной в распространении детской порнографии и отправили на 5 месяцев в колонию. От помилования заключенная отказалась, поскольку это означало бы признание вины. По словам воспитательницы, она опубликовала ролик, чтобы привлечь внимание к проблеме насилия над детьми.

Ранее по теме:
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