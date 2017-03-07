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Свердловчанину предъявлено обвинение в попытке изнасилования06 марта в 13:44

  • Текст

Его поймали школьники.

29-летнему жителю Красноуфимского района предъявлено обвинение в покушении на изнасилование екатеринбурженки, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Преступление было совершено 1 февраля 2017 года в парке на Ботанике в уральской столице. Злоумышленник повалил 37-летнюю женщину на землю, но его спугнули двое школьников 14 и 17 лет. Подростки бросились за насильником и задержали его до приезда полиции.

Обвиняемый арестован. Выяснилось, что он уже отбывал срок за аналогичное преступление. Мужчина вышел из колонии в ноябре 2015 гола.

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