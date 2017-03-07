Полиция ведет розыск.

Убийцей 39-летней екатеринбурженки, тело которой нашли в Железнодорожном районе 28 февраля, мог стать уроженец одной из закавказских республик.

Как сообщили "Уралиинформбюро" в СУ СКР по Свердловской области, его нахождение в настоящее время не установлено. На вид ему 30-35 лет, плотного телосложения, рост 170-180 сантиметров, представлялся как Адав или Намиг.

Проверяется информация о причастности мужчины к мошенничеству с автомобилем Mercedes. Не исключены и другие факты преступлений.

По некоторой информации, причиной убийства мог стать кроссовер Audi Q5, который принадлежал женщине. Погибшая недавно пережила тяжелый развод и приобрела квартиру в ипотеку, чтобы жить в ней вместе с 7-летней дочерью. Выплаты по кредиту оказались неподъемными, и она решила продать автомобиль, пишет "Лайф". Поздно вечером 26 февраля женщина отправилась на встречу с неизвестным, который пообещал помочь с продажей. После этого она пропала. 28 февраля тело женщины с множественными ножевыми ранениями лица и шеи нашли в Железнодорожном районе.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении подозреваемого, просят сообщить по телефонам: 8(343)356-42-10, 8(343)358-71-61 или 02.

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