×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Чекисты нагрянули в мэрию Сухого ЛогаСегодня в 11:39

  • Текст

После отставки главы.

7 марта в администрации Сухого Лога проводятся обыски. По имеющимся сведениям, группа силовиков, предположительно, из ФСБ, наведалась в мэрию с самого утра, передает "Уралинформбюро". От официальных комментариев в ведомстве воздерживаются.

Следует отметить, что менее недели назад от полномочий главы Сухого Лога по собственному желанию отказался Станислав Суханов. 2 марта его отставку приняла городская дума.

Сейчас обязанности градоначальника исполняет вице-мэр Роман Валов, а Суханов продолжает борьбу за место руководителя свердловского фонда содействия капремонту.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Нет такого закона: депутата работать заставлять

Нет такого закона: депутата работать заставлять

В Свердловской области.

Новая метла для российских выборов

Новая метла для российских выборов

В кремлевском шкафу.

Мусорный бред в Первоуральске

Мусорный бред в Первоуральске

Пора лечить принудительно.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×