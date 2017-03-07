После отставки главы.

7 марта в администрации Сухого Лога проводятся обыски. По имеющимся сведениям, группа силовиков, предположительно, из ФСБ, наведалась в мэрию с самого утра, передает "Уралинформбюро". От официальных комментариев в ведомстве воздерживаются.

Следует отметить, что менее недели назад от полномочий главы Сухого Лога по собственному желанию отказался Станислав Суханов. 2 марта его отставку приняла городская дума.

Сейчас обязанности градоначальника исполняет вице-мэр Роман Валов, а Суханов продолжает борьбу за место руководителя свердловского фонда содействия капремонту.