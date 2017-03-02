С прицелом на повышение.

Гордума Сухого Лога удовлетворила просьбу главы Станислава Суханова об отставке. Решение было принято на заседании 2 марта. Исполняющим обязанности главы назначен первый вице-мэр Роман Валов, передает "Уралинформбюро".

Станислав Суханов участвует в конкурсе за место главы свердловского фонда содействия капремонту. Отборочные процедуры пока не завершены, однако теперь уже бывший мэр считается фаворитом конкурса. В пользу этого теперь говорит и его отставка.

Суханов возглавил мэрию Сухого Лога в 2008 году. В 2014-м муниципалитет скандально прославился - из-за поломки водопровода город остался посреди зимы без воды. Последствия аварии устраняются до сих пор – на 2017 год запланирована замена последнего участка изношенных труб длиной в 7 километров.



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