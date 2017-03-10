×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Уморившая 18 собак и кошек екатеринбурженка попала под "уголовку" 09 марта в 14:40

  • Текст

Ей грозит еще одна статья.

В отношении екатеринбурженки Анны Стариковой, заморившей голодом 18 собак и кошек, возбуждено уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными".

Как сообщила "Уралинформбюро" старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, девушке также могут предъявить обвинение в мошенничестве. Если за живодерство екатеринбурженке грозит до 6 месяцев ареста, то по второй статье - до 10 лет колонии.

О жуткой истории стало известно в конце января 2017 года. Старикова снимала частный дом на Уктусской, где содержались переданные ей на попечение животные - деньги на них жертвовали неравнодушные горожане. По словам зоозащитников, суммы варьировались от 2 до 15 тысяч рублей. Как выяснилось, питомцев Старикова практически не кормила и навещала их не чаще раза в неделю. В январе волонтеры обнаружили в доме на Уктусской кладбище – 18 собак и кошек умерли от голода. Причину смерти животных подтвердила экспертиза.

Ранее по теме:
Екатеринбурженка заморила голодом 18 животных

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Шкурный вопрос к чиновникам

Шкурный вопрос к чиновникам

На кого собак свесили?

Идущие на смерть с проклятием врача

Идущие на смерть с проклятием врача

Красноуфимской ЦРБ.

Нет такого закона: депутата работать заставлять

Нет такого закона: депутата работать заставлять

В Свердловской области.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×