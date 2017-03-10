Ей грозит еще одна статья.

В отношении екатеринбурженки Анны Стариковой, заморившей голодом 18 собак и кошек, возбуждено уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными".

Как сообщила "Уралинформбюро" старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, девушке также могут предъявить обвинение в мошенничестве. Если за живодерство екатеринбурженке грозит до 6 месяцев ареста, то по второй статье - до 10 лет колонии.

О жуткой истории стало известно в конце января 2017 года. Старикова снимала частный дом на Уктусской, где содержались переданные ей на попечение животные - деньги на них жертвовали неравнодушные горожане. По словам зоозащитников, суммы варьировались от 2 до 15 тысяч рублей. Как выяснилось, питомцев Старикова практически не кормила и навещала их не чаще раза в неделю. В январе волонтеры обнаружили в доме на Уктусской кладбище – 18 собак и кошек умерли от голода. Причину смерти животных подтвердила экспертиза.

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