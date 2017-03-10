Их матери грозит 20 лет колонии.

В Ленинский райсуд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении 37-летней жительницы Асбестовского ГО, обвиняемой в отравлении детей крысиным ядом. Елене Кордюковой вменяют убийство двух малолетних сыновей и покушение на убийство третьего, сообщили "Уралинформбюро" в прокуратуре Свердловской области.

По данным следствия, женщина с августа 2005 по апрель 2006 года давала годовалому мальчику препарат с содержанием крысиного яда, из-за которого ребенок скончался. Таким же способом с ноября 2012 она травила другого годовалого сына, который умер в апреле 2015 года, уточнили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Кордюкову поймали год назад, когда в реанимацию попал ее 8-летний сын. Она пичкала ребенка тем же препаратом, утверждая, что делает это в лечебных целях. Однако в больнице выяснилось, что дозировка в 30 раз превышала допустимую.

Женщину признали вменяемой. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.

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