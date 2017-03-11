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Экс-милиционер сел на 13 лет за убийство 6 человек на Урале10 марта в 11:49

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С него взыщут 1,7 миллиона.

10 марта 2017 года Верхнепышминский горсуд вынес приговор экс-милиционеру Арсену Байрамбекову, признав его виновным в убийстве шести человек. Он проведет 13 лет и 2 месяца в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в суде. Кроме того, частично удовлетворены гражданские иски родных погибших: двум из них он должен выплатить по 800 тысяч рублей, еще одному - 100 тысяч рублей.

По данным следствия, Байрамбеков совершил два заказных убийства в 2003 и 2010 годах. В 2014 году он увлекся оккультизмом и зарезал еще четверых человек, следуя ритуальным обрядам. Его жертвами оказались бомжи.

Мужчина заключил досудебное соглашение, и его дело рассматривалось в особом порядке (предполагает, что наказание составит не более двух третей от максимального срока за это преступление - прим.ред.).

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