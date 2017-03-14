Ее разыскивают по всему городу.

По факту обнаружения обезглавленного младенца в Серове возбуждено уголовное дело, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Труп мальчика нашли прохожие в гаражном массиве в районе улицы Льва Толстого и Площади Металлургов. По предварительным данным, голову отгрызли собаки. Был ли ребенок мертворожденным, выясняют судмедэксперты.

Сыщики опрашивают жильцов окрестных домов и неблагополучные семьи. Направлены запросы в женские консультации.

По статье "Убийство матерью новорожденного ребенка" виновной грозит до 5 лет лишения свободы.

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