Он просит другого защитника.

46-летний таксист, обвиняемый в убийстве молодой екатеринбурженки, в ходе сегодняшнего заседания суда отказался от защитника.

"Он просил заменить ему адвоката по соглашению Некрасову. По его мнению, защитник испытывает к нему личную неприязнь, подробно аргументировать это он не стал. В судебном заседании объявлен перерыв до 21 марта 2017 года", - сообщила "Уралинформбюро" официальный представитель Верх-Исетского райсуда Екатеринбурга Ольга Тафф.

22-летняя Кристина Медведева пропала 24 июля 2016 года. Спустя три дня ее обезглавленное тело было обнаружено на Широкой Речке. Голову убитой позднее нашли в мусорном контейнере на Уралмаше.

Вскоре по подозрению в убийстве был задержан 46-летний таксист. По его словам, в ночь на 25 июля он подвозил девушку в район улицы Громова - во время поездки было решено покататься по городу. Подозреваемый отвез Кристину к водоему, где они поссорились. Мужчина избил свою жертву до потери сознания и спрятал в багажнике машины. Почти сутки он возил девушку по городу, а затем купил нож и отрезал ей голову. Тело жертвы он сбросил в водоем, а голову в пакете отвез на Уралмаш.

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