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Путин готов простить УлюкаеваСегодня в 14:45

И "отпустить с миром".

Президент РФ Владимир Путин готов помочь экс-министру экономического развития Алексею Улюкаеву, которого обвиняют в получении взятки. Как сообщил телеканал "Дождь" со ссылкой на источники, глава государства подумывает "отпустить с миром" бывшего чиновника.

Не исключено, что Улюкаеву изменят статью на более мягкую, например, превышение полномочий. Сейчас ему вменяют получение взятки с вымогательством, передает "Уралинформбюро".

Президент не спешит с решением, анализируя доводы ФСБ о том, что состав преступления в деле экс-министра доказан.

Алексей Улюкаев был задержан в ноябре 2016 года. Его заподозрили в получении 2 миллионов долларов за положительную оценку сделки по покупке "Роснефтью" акций "Башнефти". Сейчас Улюкаев находится под домашним арестом.

После начала расследования Путин снял Улюкаева с должности министра. Его преемником стал Максим Орешкин.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
всё понятно Сегодня в 15:46

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