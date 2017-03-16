Истомин изучает дело.

Расследование уголовного дела в отношении бывшего мэра Копейска Вячеслава Истомина вышло на финишную прямую. По словам главы СУ СКР по Челябинской области Дениса Чернятьева, сейчас экс-чиновник знакомится с материалами дела. Потом их направят в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, передает "Уралинформбюро".

Главный следователь Южного Урала предположил, что бывший чиновник завершит ознакомление с материалами до конца марта. То есть судебный процесс над ним может стартовать уже весной.

Вячеслав Истомин обвиняется в получении взяток на общую сумму свыше 2 миллионов рублей. Он был взят под стражу в конце июля 2016 года, но после того как пошел на сделку со следствием меру пресечения изменили на домашний арест.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый отказался от полномочий мэра. Сейчас в Копейске проходит процедура по назначению нового главы. Конкурсный отбор прошли 2 кандидата: директор по развитию территорий АНО "Центр кластерного развития Челябинской области" Павел Демин и бывший первый зампрокурора региона Владимир Можин. Местные депутаты сделают выбор в пользу одного из них 22 марта.