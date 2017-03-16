Экс-мэру Копейска до суда рукой податьСегодня в 16:23
- Текст
Истомин изучает дело.
Расследование уголовного дела в отношении бывшего мэра Копейска Вячеслава Истомина вышло на финишную прямую. По словам главы СУ СКР по Челябинской области Дениса Чернятьева, сейчас экс-чиновник знакомится с материалами дела. Потом их направят в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, передает "Уралинформбюро".
Главный следователь Южного Урала предположил, что бывший чиновник завершит ознакомление с материалами до конца марта. То есть судебный процесс над ним может стартовать уже весной.
Вячеслав Истомин обвиняется в получении взяток на общую сумму свыше 2 миллионов рублей. Он был взят под стражу в конце июля 2016 года, но после того как пошел на сделку со следствием меру пресечения изменили на домашний арест.
В ходе расследования уголовного дела обвиняемый отказался от полномочий мэра. Сейчас в Копейске проходит процедура по назначению нового главы. Конкурсный отбор прошли 2 кандидата: директор по развитию территорий АНО "Центр кластерного развития Челябинской области" Павел Демин и бывший первый зампрокурора региона Владимир Можин. Местные депутаты сделают выбор в пользу одного из них 22 марта.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 16:46
Елизавета II дала зеленый свет Brexit
У премьера развязаны руки.Сегодня в 16:41
В Кургане полицейская "буханка" протаранила дерево
На которое "повесили" вину.Сегодня в 16:23
Экс-мэру Копейска до суда рукой подать
Истомин изучает дело.Сегодня в 16:16
"Доплаты" южноуральским чиновникам достигли 150 тысяч
В среднем.Сегодня в 16:10
Владимир Крицкий не застолбил "Экспо-2025"
На Градсовете.Сегодня в 16:02
Ханты-Мансийский банк подписал соглашение со строителями Югры
Продлив долголетнее сотрудничество.Сегодня в 15:52
Основателя екатеринбургского клуба "Храбр" отпустили на свободу
Под залог.Сегодня в 15:48
Энергетики "МРСК Урала" провели противопаводковые учения
В них участвовали 2 тысячи человек.Сегодня в 15:36
Тюменца будут судить за наезд на пристава
Мужчина не желал расставаться с машиной.Сегодня в 15:36
"РН-Пурнефтегаз" построил новое общежитие
На 160 мест.Сегодня в 15:24
Рашников привез в Москву бизнес-делегацию Южного Урала
На съезд РСПП.Сегодня в 15:18
Невьянск обрел мэра
Город возглавил председатель думы.Сегодня в 15:16
В Югре подросток пойдет под суд за интимное фото подруги
В соцсетях.Сегодня в 15:11
Киану Ривза и Вачовски вычеркнут из "Матрицы"
Нео поменяет цвет кожи.Сегодня в 15:06
На Ямале бывших наркополицейских посадили за пытки
Они выбивали показания.
Главные новости
- Сегодня в 16:10Владимир Крицкий не застолбил "Экспо-2025"
- Сегодня в 15:52Основателя екатеринбургского клуба "Храбр" отпустили на свободу
- Сегодня в 14:18ВИЧ: понять и принять
- Сегодня в 13:20Прибыль "Уральских авиалиний" за 2016 год превысила 2,6 миллиарда рублей
- Сегодня в 12:53"Росэнергоатом" проиграл битву за миллиард Белоярской АЭС
Аналитика
Простить долги и не мучиться
Их осознанием.
УГМК: Хопер не пропер
Козицын попал в западню.
Холманских пошел навстречу духовенству
Чтобы навести мосты.