×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Экс-мэру Копейска до суда рукой податьСегодня в 16:23

  • Текст

Истомин изучает дело.

Расследование уголовного дела в отношении бывшего мэра Копейска Вячеслава Истомина вышло на финишную прямую. По словам главы СУ СКР по Челябинской области Дениса Чернятьева, сейчас экс-чиновник знакомится с материалами дела. Потом их направят в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, передает "Уралинформбюро".

Главный следователь Южного Урала предположил, что бывший чиновник завершит ознакомление с материалами до конца марта. То есть судебный процесс над ним может стартовать уже весной.

Вячеслав Истомин обвиняется в получении взяток на общую сумму свыше 2 миллионов рублей. Он был взят под стражу в конце июля 2016 года, но после того как пошел на сделку со следствием меру пресечения изменили на домашний арест.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый отказался от полномочий мэра. Сейчас в Копейске проходит процедура по назначению нового главы. Конкурсный отбор прошли 2 кандидата: директор по развитию территорий АНО "Центр кластерного развития Челябинской области" Павел Демин и бывший первый зампрокурора региона Владимир Можин. Местные депутаты сделают выбор в пользу одного из них 22 марта.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Простить долги и не мучиться

Простить долги и не мучиться

Их осознанием.

УГМК: Хопер не пропер

УГМК: Хопер не пропер

Козицын попал в западню.

Холманских пошел навстречу духовенству

Холманских пошел навстречу духовенству

Чтобы навести мосты.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×