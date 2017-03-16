×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Основателя екатеринбургского клуба "Храбр" отпустили на свободуСегодня в 15:52

  • Текст

Под залог.

Суд изменил меру пресечения основателю екатеринбургского клуба единоборств "Храбр" Никите Мальцеву, обвиняемому в покушении на мошенничество в крупном размере. Его отпустили под залог в 1 миллион рублей.

Как сообщили "Уралинформбюро" в Ленинском райсуде, решение было принято еще 6 марта. На следующий день деньги были перечислены, и Мальцева выпустили из-под стражи.

По версии следствия, в декабре 2016 года мужчине стало известно, что правоохранители изъяли техническое оборудование букмекерской конторы. Мальцев пообещал директору помочь вернуть технику, а также избавить его от дальнейших проверок. За услугу он запросил 1,2 миллиона рублей, при этом ничего не собирался предпринимать. Его задержали вечером 12 января 2017 года с поличным, когда представитель конторы передал Мальцеву 700 тысяч рублей.

Следует отметить, что его бойцы клуба "Храбр" участвовали в перестрелке в Цыганском поселке, которая произошла 3 сентября 2016 года. 16 вооруженных мужчин приехали к дому бизнесмена Олега Шишова, которому на помощь поспешили братья Дутовы. Во время разборок были застрелены два человека, еще семеро ранены.

Новости по теме:
В Екатеринбурге арестовали основателя клуба "Храбр"
В Екатеринбурге сожгли внедорожник основателя клуба "Храбр"

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Простить долги и не мучиться

Простить долги и не мучиться

Их осознанием.

УГМК: Хопер не пропер

УГМК: Хопер не пропер

Козицын попал в западню.

Холманских пошел навстречу духовенству

Холманских пошел навстречу духовенству

Чтобы навести мосты.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×