И потратили их на себя.

В ночь на 19 марта в Снежинске воры разбили окно в храме святого преподобного Сергия Радонежского и украли ящик с пожертвованиями.

По горячим следам были пойманы подозреваемые - подростки 12 и 14 лет, состоящие на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД РФ по Челябинской области.

Задержанные рассказали, что в ящике для пожертвований было 1200 рублей, которые они уже успели потратить. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.158 УК РФ "Кража".