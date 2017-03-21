Возобновлено судебное следствие.

Курганский горсуд возобновил судебное следствие по делу в отношении экс-начальника регионального УМВД Игоря Решетникова, которого обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Об этом ходатайствовал прокурор, сообщила "Уралинформбюро" официальный представитель суда Наталья Иванищева.

Сегодня состоялись прения сторон. Сторона защиты просила оправдать Решетникова, назвав доказательства гособвинения несостоятельными. После этого прокурор попросил о возобновлении следствия. Суд удовлетворил ходатайство, назначив следующее заседание на 23 марта (в этот день вновь состоятся прения).

По данным следствия, Решетников неправомерно распоряжался деньгами, предназначенными для проектирования Центра кинологической службы (ЦКС) по линии гособоронзаказа. В декабре 2012 и в августе 2013 года он подписал акты сдачи-приемки работ, которые сделаны не были, хотя срок контракта истек. Подрядчик необоснованно получил 2 миллиона рублей. Работы не выполнены до сих пор.

Преступление выявлено в ходе расследования дела против бывшего руководящего состава УМВД. Полицейское начальство обвиняют в неправомерном использовании реабилитационного центра на базе отдыха "Болдинцево" (Кетовский район), где устраивались гулянки. Из-за этого более 30 сотрудников органов внутренних дел вынуждены были проходить реабилитацию в других регионах, неся дополнительные затраты.

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