В Белоярском на отчима изрезанной девочки завели уголовное делоСегодня в 12:10
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О покушении на убийство.
По факту нападения на 8-летнюю девочку в Белоярском ГО возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, п."в" ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство малолетней). Подозреваемый - 28-летний отчим ребенка. Его разыскивают, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
По данным следствия, изрезанную ножом школьницу увидел проживающий по соседству мальчик. Он рассказал об этом своим родственникам, которые вызвали скорую помощь и полицию. Девочку удалось спасти.
Сейчас устанавливается тяжесть вреда, причиненного здоровью девочку. Также выясняется, было ли сексуальное насилие. Первичный осмотр не показал каких-либо повреждений в области половых органов у ребенка.
Преступление было совершено вечером 22 марта 2017 года. Ранее депутат местной гордумы Иван Половцев рассказал "Уралинформбюро", что над девочкой надругался педофил, после чего нанес ей 7 ножевых ранений, резанув по горлу.
Правоохранители распространили ориентировку на Владимира Акулова. По имеющимся данным, после совершения преступления он уехал на электричке в Екатеринбург. Мужчина ранее был судим за убийство.
Рост Акулова около 170 сантиметров, он худощавого телосложения. В момент совершения преступления был одет в черную куртку, черные спортивные штаны, черную вязаную шапку с синими полосками, на ногах кроссовки.
Всем, кому что-либо известно о местонахождении подозреваемого, просьба позвонить по телефонам: 8(343)358-83-38, 8 (343) 358-71-61, 8-904-982-61-67, 8 (343-77) 2-18-09 или 02. Конфиденциальность гарантируется.
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