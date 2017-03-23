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Приговор по делу о пытках в полиции Заречного вынесут 27 мартаСегодня в 13:15

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На скамье подсудимых 5 человек.

27 марта 2017 года Верх-Исетский суд Екатеринбурга вынесет приговор по делу о пытках в ОМВД Заречного. Начало заседания в 14.00, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Свердловского облсуда.

На скамье подсудимых экс-начальник отдела уголовного розыска отдела полиции Заречного Андрей Махаев, бывшие старшие оперуполномоченные Абай Маманов и Эдуард Ударцев, временно возглавлявший отдел полиции Александр Дубровин, а также экс-сотрудник отделения по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений УУР ГУ МВД РФ по Свердловской области Анатолий Куриленко.

По данным следствия, в 2014 году обвиняемые выбивали из троих задержанных признание в убийстве. В конечном счете один из подозреваемых взял вину на себя, хотя не имел отношения к преступлению. Другого задержанного после допроса госпитализировали с разрывом селезенки.

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