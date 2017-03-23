Его подчиненным дали от 7,5 до 13 лет.

Невьянский горсуд вынес приговор по делу об убийстве заключенного в невьянской ИК-46. Экс-начальник колонии Илья Чикин получил 13,5 лет колонии строгого режима, его зам Алексей Николаев и бывший начальник отдела безопасности Евгений Панов - по 13 лет, а бывший младший инспектор группы надзора отдела безопасности Дмитрий Усов - 7,5 лет. Всех четверых лишили специальных званий, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Установлено, что днем 1 июля 2015 года Николаев, Панов и Усов пристегнули одного из заключенных наручниками к решетке у входа в камеру. Зэка пинали, били кулаками и свернутым в рулон одеялом. А спустя пару дней Чикин ударил его в область сердце. Вскоре пострадавший скончался в больнице.

За его смерть привлекли к ответу еще двоих сотрудников ИК-46. Они вовремя не сняли с осужденного наручники, мужчина не мог пошевелиться, и у него развился синдром сдавления рук и ног. Наряду с другими травмами это привело к смерти. Упомянутые сотрудники ИК отделались двумя годами условно.

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