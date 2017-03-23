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Обезглавившему екатеринбурженку таксисту дали без малого 10 летСегодня в 17:13

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Его отправили в ИК строгого режима.

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга вынес приговор 46-летнему таксисту, признав его виновным в убийстве девушки. Сергей Соколов проведет 9 лет 9 месяцев в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Кроме того, мужчина должен заплатить 1 миллион рублей родным погибшей в качестве компенсации морального вреда.

Преступление было совершено в ночь на 25 июля 2016 года. Соколов подвозил 22-летнюю Кристину Медведеву на улицу Громова. Они разговорились и решили покататься. Таксист отвез девушку к водоему. Там они поссорились, мужчина избил Кристину и засунул ее в багажник. Почти сутки он катал свою жертву по городу. Затем подсудимый купил нож и отрезал ей голову.

Обезглавленное тело девушки нашли спустя 3 дня на Широкой Речке, а голову чуть позднее обнаружили в мусорном контейнере на Уралмаше.

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