Еще на месяц.

Бывший мэр Копейска Вячеслав Истомин останется под замком еще как минимум месяц. 23 марта Центральный райсуд Челябинска продлил срок домашнего ареста до 25 апреля, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе инстанции.

Вячеслав Истомин обвиняется во взяточничестве. По версии следствия, бывший мэр получил более 2 миллионов рублей за лоббирование интересов бизнесменов. В конце июля 2016 года чиновник был взят под стражу, после заключения сделки со следствием меру пресечения изменили на домашний арест. В ходе расследования уголовного дела Истомин отказался от полномочий мэра.



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