По просьбе адвоката экс-чиновника.

Дело о получении бывшим вице-губернатором Челябинской области Николаем Сандаковым взятки от руководства ЧОП "Питон" перкочевало из Центрального в Советский райсуд южноуральской столицы.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе облсуда, решение о подсудности производства было принято региональной инстанцией 27 марта. С соответствующим ходатайством ранее обратился адвокат экс-чиновника Сергей Колоссовский. По мнению юриста, дело должно рассматриваться тем же судом, что и предыдущие – о мошенничестве и подстрекательстве к незаконному доступу к информации.

Николай Сандаков обвиняется в получении взятки в виде услуг – по версии следствия, в 2013-2014 годах он помог ЧОП "Питон" получить контракт на охрану губернатора, взамен ему организовали охрану дома.

В Советском райсуде сейчас идет рассмотрение дела о мошенничестве – согласно фабуле обвинения, в 2011 году Сандаков получил 1,5 миллиона рублей от мэра Озерска Евгения Тарасова за помощь в карьерном росте. Кроме того, у обвиняемого была обнаружена переписка ряда южноуральских политиков и политологов, предположительно, полученная в результате взлома электронных почтовых ящиков. Это послужило поводом для возбуждения еще одного дела.



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