Для утверждения обвинительного заключения.

Следователи передали в прокуратуру уголовное дело о взятке в отношении бывшего вице-губернатора Челябинской области Николая Сандакова. После утверждения обвинительного заключения оно поступит в суд, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР.

По версии следствия, в 2013-2014 годах Сандаков обеспечил ЧОП "Питон", возглавляемое Игорем Калугиным, госконтракт на охрану тогдашнего губернатора Михаила Юревича. Взамен дом чиновника взяли под охрану, а также установили систему видеонаблюдения. Стоимость этих услуг в материалах дела оценена в 1,96 миллиона рублей.

На прошлой неделе бывший вице-губернатор закончил знакомиться с собранными против него доказательствами. Его адвокаты заявили о многочисленных нарушениях и нестыковках. Защитник Сергей Колосовский ходатайствовал о возвращении дела на доследование.

В настоящее время Советский райсуд Челябинска рассматривает уголовное дело в отношении Сандакова по обвинению в мошенничестве и незаконном доступе к информации.

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