Где было совершено более тяжкое преступление.

Уголовное дело в отношении 29-летнего мужчины, обвиняемого в похищении оренбургской школьницы и убийстве 7-летнего краснокамца, передано для расследования в СУ СКР по Пермскому краю. Это связано с тем, что более тяжкое преступление было совершено в Прикамье. Информацию "Уралинформбюро" подтвердил официальный представитель ведомства Андрей Олин.

По данным следствия, в 2013 году Юрий Тиунов убил 7-летнего мальчика в Краснокамске. Он спрятал тело на земельном участке рядом с дачным домом родителей школьника.

В середине января 2017 года мужчина похитил в Оренбурге 12-летнюю девочку. Он вывез школьницу в район городской свалки, несколько часов поил ее спиртным, избивал и попытался изнасиловать. Ему помешали подоспевшие волонтеры и полиция.

В ходе расследования дела Тиунов признался, что в 2011 году надругался над двумя мальчиками в Краснокамске.

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