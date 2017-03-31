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Тюменца будут судить за изнасиловании девушки на первом свидании30 марта в 17:24

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Он познакомился с жертвой в Интернете.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя Тюмени, который изнасиловал 19-летнюю девушку на первом свидании. После того, как прокурор утвердит обвинительное заключение, материалы поступят в суд, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

Обвиняемый познакомился со своей жертвой на одном из интернет-сайтов и договорился о встрече вечером 25 января 2017 года. Когда девушка пришла в квартиру на улице Харьковской, пьяный мужчина набросился на нее. Он избил гостью и под угрозой убийства изнасиловал.

Потерпевшей удалось сбежать и сообщить о произошедшем в полицию.

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Тюменец изнасиловал 19-летнюю девушку на первом свидании

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