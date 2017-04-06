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Прокурор просит для "грозы с Пионерского" 5,5 лет колонии05 апреля в 17:54

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За нападение на таксиста.

5 апреля 2017 года в Кировском райсуде Екатеринбурга состоялись прения сторон по делу автохама Игоря Новоселова, который напал на таксиста в Пионерском поселке. Гособвинитель просил признать "грозу с Пионерского" виновным по трем статьям ("Побои", "Хулиганство" и "Угроза убийством") и назначить 5,5 лет лишения свободы, передает "Уралинформбюро".

Новоселов в последнем слове просил снять с него обвинения в хулиганстве и угрозе убийством: он признает факт побоев, но не из хулиганских побуждений.

По данным следствия, в июле 2014 года Новоселов напал на таксиста, перекрывшего выезд со двора. "Гроза с Пионерского" сел в салон чужого авто и избил водителя. Затем он достал складной нож и угрожал убить потерпевшего. Дебошира из машины выволокли подоспевшие на крик прохожие.

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