Суд признал его виновным по трем статьям.

Кировский райсуд Екатеринбурга вынес приговор автохаму Игорю Новоселову. Согласно вердикту, озвученному 5 апреля он должен провести 2 года в колонии общего режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.

Новоселов признан виновным по трем статьям – "Хулиганство", "Побои" и "Угроза убийством". Приговор в законную силу не вступил.

В июле 2014 года "Гроза с Пионерского" напал на таксиста, перекрывшего выезд из двора. Он сел в салон автомобиля, несколько раз ударил водителя, а затем, достав нож, угрожал убить мужчину. Дебошира из машины выволокли подоспевшие на крик прохожие.

Сам Новоселов в последнем слове признал факт нанесения побоев, но заявил, что действовал не из хулиганских побуждений. Поэтому он просил снять с него обвинения в хулиганстве, а также угрозе убийством.



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