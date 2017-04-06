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"Гроза с Пионерского" приговорен к двум годам колонии05 апреля в 19:50

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Суд признал его виновным по трем статьям.

Кировский райсуд Екатеринбурга вынес приговор автохаму Игорю Новоселову. Согласно вердикту, озвученному 5 апреля он должен провести 2 года в колонии общего режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.

Новоселов признан виновным по трем статьям – "Хулиганство", "Побои" и "Угроза убийством". Приговор в законную силу не вступил.

В июле 2014 года "Гроза с Пионерского" напал на таксиста, перекрывшего выезд из двора. Он сел в салон автомобиля, несколько раз ударил водителя, а затем, достав нож, угрожал убить мужчину. Дебошира из машины выволокли подоспевшие на крик прохожие.

Сам Новоселов в последнем слове признал факт нанесения побоев, но заявил, что действовал не из хулиганских побуждений. Поэтому он просил снять с него обвинения в хулиганстве, а также угрозе убийством.

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