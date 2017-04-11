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Под Тюменью подожгли грузовик бастующего дальнобойщика10 апреля в 15:50

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Из Екатеринбурга.

В ночь на 9 апреля 2017 года в Тюменской области около деревни Плеханово неизвестный поджег полуприцеп одного из бастующих дальнобойщиков. Он приехал на акцию протеста из Екатеринбурга.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Тюменской области, после пожара на место выезжала следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества путем пожога). Сейчас полицейские разыскивают возможного подозреваемого. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Сами дальнобойщики уверены, что поджог был спланирован для того, чтобы запугать их.

Водители фур объявили забастовку 27 марта 2017 года. Они выстроились вдоль обочины на объездной дороге в районе деревни Плеханово. Шоферы требуют полной отмены платы за проезд по федеральным трассам. Сейчас за километр пути они платят по 1,53 рубля, с 15 апреля ставка вырастет до 1,91 рубля.

Аналогичную акцию протеста устроили и в Екатеринбурге. 30 марта дальнобойщики организовали автопробег, а затем выстроились вдоль обочины в районе 30 километра ЕКАДа. Водители стоят без работы уже почти 2 недели.

Ранее по теме:
На ЕКАДе дальнобойщики "сцепились" с полицейскими

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