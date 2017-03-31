×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


На ЕКАДе дальнобойщики "сцепились" с полицейскими30 марта в 14:35

  • Текст

Водители митинговали против "Платона".

30 марта 2017 года на ЕКАДе, под Верхней Пышмой, дальнобойщики ввязались в конфликт с полицейскими.

Водители большегрузов, протестующие против сборов за проезд по трассам, организовали несанкционированный автопробег. Около 20 грузовиков стартовали с 12 километра ЕКАДа. Однако завершить акцию протеста им не удалось - водителей остановили полицейские.

"Причина остановки якобы в том, что мы слишком медленно едем. Но это неправда. Мы едем с нормальной скоростью. Так как у полиции нет доказательств, что мы ехали слишком медленно, они ищут, до чего докопаться: проверяют тахометры, огнетушители..." - пояснил "Уралинформбюро" один из участников автопробега.

Изначально дальнобойщики планировали автопробег на 27 марта. Они дважды направляли запросы в администрацию, но получили отказ. В результате им пришлось согласиться на предложение чиновников - ограничиться митингом на 47 километре ЕКАДа. Однако водители большегрузов уверены, что власти их не услышали.

Плата за проезд по федеральным трассам, собираемая через систему "Платон", была введена 15 ноября 2015 года. Она должна была составить 3,06 рубля за километр пути. После волны протестов дальнобойщикам сделали скидку до 1,53 рублей. С 15 апреля тариф поднимут до 1,91 рубля.

Ранее по теме:
ДальноБОЛЬщики будут стоять до победы
На ЕКАД приехали митинговать около 100 дальнобойщиков

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Челябинские власти закатали "малышей" в асфальт

Челябинские власти закатали "малышей" в асфальт

На дорожных аукционах.

будьте счастливы, будьте прокляты с "Синим китом"

будьте счастливы, будьте прокляты с "Синим китом"

Сверхразведка формирует "группы смерти"?

Бульвар Культуры умер – мэрия Екатеринбурга в скорбном молчании

Бульвар Культуры умер – мэрия Екатеринбурга в скорбном молчании

Расследование "Уралинформбюро".

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×