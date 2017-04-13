В стенах больницы.

Басманный суд Москвы продлил на 4 месяца срок содержания под домашним арестом бывшего главы Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева. Под замком обвиняемый в коррупции экс-чиновник останется до 15 августа. При этом ему сняли запрет на посещение лечебно-реабилитационного центра, сообщают федеральные СМИ.

Следует отметить, что на прошлой неделе до середины августа был продлен срок следствия. Сыщикам предстоит допросить еще около 15 свидетелей, а также получить заключения по ряду экспертиз, передает "Уралинформбюро".

Алексей Улюкаев обвиняется в получении взятки в 2 миллиона долларов за одобрение сделки по покупке "Роснефтью" акций "Башнефти". Министр был задержан в ноябре 2016 года. После предъявления обвинения президент РФ Владимир Путин снял Улюкаева с должности. Его преемником стал Максим Орешкин.



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