Ей светит 10 лет.

В суд направлено уголовное дело в отношении учительницы из Златоуста Татьяны Порсевой. Ее обвиняют по п."б" ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего), ст.156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Скандал вокруг учительницы начальных классов школы №10 разгорелся после анонимной жалобы родителей в прокуратуру. По данным следствия, женщина грубо обращалась с первоклассниками, унижала их и давала непосильные задания. У одной из школьниц из-за этого возникло серьезное психическое расстройство.

Дело закрывали из-за недостаточности доказательств, но спустя некоторое время возобновили. В ноябре 2016 года Порсева сама обратилась в суд с иском к школе по поводу невыплаты зарплаты.

Педагогу грозит до 10 лет лишения свободы.

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