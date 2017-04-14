Побои и угроза убийством.

В Челябинске по факту избиения участкового врача возбуждено уголовное дело по двум статьям - побои и угроза убийством, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Инцидент произошел 10 апреля 2017 года. Медик приехала на вызов в Курчатовский район к девушке с ОРВИ. На пороге ее встретил хозяин с огромной собакой породы алабай. Женщина попросила убрать пса на время осмотра или надеть на него намордник.

В ответ отец девушки набросился на врача с кулаками и вытолкал за дверь. У пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы.

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